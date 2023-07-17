Вице-губернатор Кировской области удостоился медали ордена «За заслуги перед Отечеством»

Награду Андрею Лучинину вручили за трудовые успехи. Фото: kirovreg.ru

Вице-губернатора Андрея Лучинина наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством». Об этом стало известно на еженедельной планерке у главы региона Александра Соколова.

Губернатор поздравил Андрея Лучинина и сообщил, что медаль ордена ему вручается за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Награду Андрею Лучинину присвоили на минувшей неделе.

Ранее мы также сообщали, что жителям Омутнинска вручили почетные награды во время празднования юбилея города. Кроме того, 13 жителей нашего региона удостоились звания «Заслуженный работник физической культуры Кировской области».