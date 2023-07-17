«Уехал в лес и не вернулся»: начались поиски без вести пропавшего мужчины

С 14 июля неизвестно местонахождение 76-летнего жителя Кировской области. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

Поисковики отряда «Лиза Алерт» сообщили о новом пропавшем. С 14 июля неизвестно местонахождение 76-летнего жителя Кировской области Юрия Симакова. В этот день мужчина уехал в лес и не вернулся.

Приметы пропавшего: рост 180 сантиметров, нормального телосложения, седые волосы, серо-зеленые глаза. Был одет в костюм, сапоги и кепку защитного цвета. С собой мужчина взял розовую пластиковую корзину с голубыми ручками.

Известно также, что пропавший передвигался на электричке по следующему маршруту: Лянгасово - Ежиха, Котельничский район - Шерстки, Нижегородская область. Кроме того, мужчина нуждается в медицинской помощи.

- Если вы ехали 14 июля 2023 года на электричке из Кирова по направлению ж/д станций Ежиха или Шерстки и видели Юрия Михайловича, просим сообщить инфоргу поиска, - говорится в группе сообщества.

Кроме того, информацию можно сообщать по номерам: 8(800)700-54-52 или 112.