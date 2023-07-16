Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 июля 2023 15:27

Стало известно, какие УК в Кирове не успевают подготовить дома к зиме

В Кирове к отопительному сезону готова половина жилого фонда
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Компании должны подготовить все объекты к зиме до 1 августа.

Компании должны подготовить все объекты к зиме до 1 августа.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кирове к отопительному сезону готовы 50,6% многоквартирных домов. В Кирово-Чепецке - 60,8%. Такие данные приводит кировский филиал ПАО «Т Плюс».

Управляющие компании должны до 1 августа подготовить к зиме все объекты. В частности, им необходимо провести гидравлические испытания внутридомовых систем и их промывку, настроить систему автоматического регулирования подачи горячей воды и так далее.

В Кирове по графику проводят работы «УК Мегаполис», «Эдельвейс», «Яхонт», «УК Азбука быта», «Управление домами». Срывают сроки компании «УК Горжилкомплекс», «ЖКХ г. Кирова», «УК Монолит», «УК Социнициатива», «УК Успеха».

- Жилые дома требуют качественной подготовки к будущему отопительному сезону, чтобы зимой в домах горожан была комфортная температура и они не переплачивали за избыточное отопление, - добавили в компании.