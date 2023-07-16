В Омутнинске близится открытие крытого катка

Каток будет использоваться круглый год. Фото: kirovreg.ru

В Омутнинске строят крытый каток с искусственным покрытием. Подробности сообщили в областном правительстве.

Каток станет объектом для круглогодичного использования. Летом на нем будут проходить занятия по мини-футболу, зимой - массовые катания на коньках и игры в хоккей. На данный момент строительство завершено, идет приемка спортивного оборудования. После его монтажа рабочие проведут благоустройство территории вокруг катка.

Добавим также, что каток строится по по государственной программе Кировской области «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее мы также сообщали, что в Омутнинске построят новую школу. Возведение намечено на 2025 год.