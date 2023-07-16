В Кировской области втрое снизилась младенческая смертность

Младенческая смертность заметно снизилась по сравнению с минувшим годом. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Кировской области почти втрое снизилась младенческая смертность. Такие данные приводит Росстат.

Согласно исследованию экспертов, с января по май 2023 года в нашем регионе умерло восемь младенцев в возрасте до года. В 2022 году за аналогичный период погибли 23 ребенка. На 1000 родившихся приходится 2,1 умерших малышей.

По показателю за первые пять месяцев года Кировская область находится на втором месте среди субъектов ПФО. На первом месте - Чувашия, где с января по май 2023 года умерли пять младенцев. Самая высокая детская смертность в ПФО - в Башкортостане, где за пять месяцев зафиксировали смерть 57 детей в возрасте до года.