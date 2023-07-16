В Кирове началась реставрация библиотеки имени Герцена

Специалисты уже начали ремонт фасада. Фото: vk.com/vk650kirov

Как сообщили в группе дирекции по организации 650-летия города, на данный момент работы идут в исторической части здания.

Бригада рабочих смонтировала современный узел управления отоплением, расчистила металлические конструкции ограждения кровли и пожарной лестницы. Сейчас специалисты снимают наружные оконные блоки и уже начали ремонтировать фасад библиотеки.

Дирекция подчеркивает: Герценка - памятник архитектуры 18 века, и отношение к нему особенное.

Напомним, один из основных пунктов подготовки к юбилею Кирова - реставрация исторических зданий. Ранее «Комсомолка» писала, какие объекты успеют отремонтировать к празднику, а какие, вероятнее всего - нет.