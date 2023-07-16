В Кирове бездомным людям помогают выездные мобильные бригады

Специалисты оказывают неотложную помощь тем, кто в ней нуждается. Фото: kirovreg.ru

Как рассказали в областном правительстве, выездная мобильная бригада - одно из приоритетных направлений работы Кировского комплексного социального центра по оказанию помощи лицам без определенного места жительства. Цель организации - выявление таких людей, нуждающихся в поддержке и защите.

Основная задача специалистов - оказание неотложной помощи людям, остро нуждающимся в ней в силу преклонного возраста, состояния здоровья, сложных жизненных обстоятельств. Бригады выезжают как планово, так и экстренно. Последнее происходит по просьбам сотрудников больниц, полиции, вокзалов и других учреждений, а также жителей города.

За последние полгода работники центра совершили уже 45 плановых и 24 внеплановых выезда. Помощь мобильной бригады получили 350 человек (247 мужчин и 103 женщины).

Если вы видите людей, которым нужна помощь, сообщите об этом на круглосуточную горячую линию: (8332) 22-71-24. Адрес центра: Киров, Сплавная, 29.