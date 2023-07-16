За полгода Кировская область получила из федерального бюджета почти 20 миллиардов рублей

Целевые средства потратят на образование, социальную политику, здравоохранение и другие направления. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За первое полугодие 2023 года в бюджет Кировской области из федерального поступило 19,9 миллиарда рублей - 53% от годового плана. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, 10,7 миллиарда от этой суммы составили целевые средства. Их распределят по нескольким направлениям.

Основная часть уйдет на социальную политику - 4 миллиарда. 1,7 миллиарда потратят на образование, 1,4 - на сельское хозяйство, 1,2 - на здравоохранение. 733,6 миллиона рублей выделено на дорожное хозяйство, 393,3 - на ликвидацию незаконных свалок. 286,4 миллиона направят на лесное хозяйство, 211,9 - на ЖКХ, 153,2 - на физкультуру и спорт.

Суммы менее ста миллиона рублей выделены на поддержку предпринимательства, культуру, развитие сельских территорий и другие цели.

Кроме того, еще 9,1 миллиарда рублей являются нецелевыми. Их потратят на зарплату бюджетников, социальные выплаты, расходы, связанные с работой областных учреждений.