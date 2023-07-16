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НовостиОбщество16 июля 2023 7:52

17 июля в Кирове пройдут плановые отключения электричества

Подачу ресурса ограничат из-за ремонта оборудования
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
В некоторых домах электричества не будет весь рабочий день.

В некоторых домах электричества не будет весь рабочий день.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

17 июля кировчане останутся без электричества. О плановых отключениях сообщает АО «Горэлектросеть».

Причинами станут плановый и капитальный ремонт оборудования. Работы могут занять от трех до девяти часов. На их срок без света останутся жители улиц Луганской, Дзержинского, Чапаева, Воровского, Сурикова, а также Нововятского района.

Полный список домов, где отключат электричество 17 июля в Кирове, можно посмотреть на скриншотах ниже или по этой ссылке.

- Все плановые отключения проводятся с целью повышения качества энергоснабжения и предупреждения в будущем аварийных отключений, - добавили в АО «Горэлектросеть».

Фото: geskirov.ru

Фото: geskirov.ru

Фото: geskirov.ru

Фото: geskirov.ru