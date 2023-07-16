17 июля в Кирове пройдут плановые отключения электричества

В некоторых домах электричества не будет весь рабочий день. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

17 июля кировчане останутся без электричества. О плановых отключениях сообщает АО «Горэлектросеть».

Причинами станут плановый и капитальный ремонт оборудования. Работы могут занять от трех до девяти часов. На их срок без света останутся жители улиц Луганской, Дзержинского, Чапаева, Воровского, Сурикова, а также Нововятского района.

Полный список домов, где отключат электричество 17 июля в Кирове, можно посмотреть на скриншотах ниже или по этой ссылке.

- Все плановые отключения проводятся с целью повышения качества энергоснабжения и предупреждения в будущем аварийных отключений, - добавили в АО «Горэлектросеть».

Фото: geskirov.ru