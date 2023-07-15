В Омутнинске в 2025 году начнут строить новую школу

В 2024 году начнется разработка проекта, строительство - в 2025. Фото: kirovreg.ru

В Омутнинске планируется построить новую школу. Подробности сообщает областное правительство.

О планах стало известно во время встречи губернатора Александра Соколова с молодыми житеями Омутнинска. На встрече обсудили вопросы дальнейшего развития города. Активисты сообщили, что необходимо строительство новых школ, поскольку в райцентре немало молодых семей.

Глава региона в ответ заметил, что омутнинские образовательные учреждения на данный момент перегружены, и поэтому необходимо строительство нового. Планируется, что в 2024 году начнется подготовка проекта, а само возведение - в 2025.

Ранее мы также сообщали, что в Омутнинске ремонтируют школу №2 к новому учебному году. Добавим также, что в Кировской области в текущем году планируется отремонтировать более 400 учебных заведений.