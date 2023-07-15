В Омутнинске к сентябрю отремонтируют школу №2

Планируется ремонт кровли в актовом зале и замена окон. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В омутнинской школе №2 идет подготовка к новому учебному году. Об этом сообщили в областном правительстве.

На ремонт образовательного учреждения выделили 5,6 миллиона рублей. Планируется привести в порядок кровлю актового зала и заменить окна. Школу оснастят системой наружного освещения и автоматической пожарной сигнализацией с устройством системы оповещения и управления эвакуацией при угрозе возникновения ЧС. Некоторые работы уже начались.

Ранее мы также сообщали, что в текущем году в Кировской области планируется отремонтировать 423 образовательных учреждения. На эти цели выделено 641,5 миллиона рублей.