17 июля местами по Кировской области ожидаются перебои в работе ТВ и радио

Перебои ожидаются в ночные и утренние часы. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Как информирует филиал РТРС «Кировский ОРТПЦ», перерывы трансляции возможны в период с 02.00 до 11.00. Это связано с плановыми профилактическими работами на радиотелевизионной станции «Киров».

Перерывы вещания ожидаются в Кирове, а также в ряде населенных пунктов Слободского, Кирово-Чепецкого, Куменского, Оричевского, Орловского и Юрьянского муниципальных районов, принимающих цифровой сигнал с РТС.

- Если после возобновления трансляции на радиотелевизионной станции прием сигнала ЦЭТВ у телезрителей не восстановился автоматически, рекомендуется провести перезагрузку приемного пользовательского оборудования и повторный поиск каналов, - добавили в компании.