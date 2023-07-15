Александр Соколов вручил почетные награды жителям Омутнинска

Омутнинску и его градообразующему предприятию исполнилось 250 лет. Фото: kirovreg.ru

15 июля Омутнинск и градообразующее предприятие - Омутнинский металлургический завод - празднуют 250-летие. На мероприятии побывал губернатор Александр Соколов, поздравив горожан с праздником.

- Спасибо всем вам большое за то, что вы своим трудом доказываете, что может быть завод, который социально ответственен и заботится о городе и город, который неразрывно связывает свою судьбу с заводом, - сказал глава региона.

В рамках праздника Александр Соколов вручил жителям города высокие награды. Так, гендиректор Омутнинского металлургического завода Сергей Волосков удостоился знака «Почетный металлург России». Почетные грамоты и благодарственные письма получили работники производства и жители города - Владимир Перминов, Ольга Целищева, Ольга Патракова.

Отметим также, что в рамках торжества состоялось праздничное шествие от завода на набережной, где прошли основные гуляния.