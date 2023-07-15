Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 июля 2023 11:53

Александр Соколов вручил почетные награды жителям Омутнинска

Награждение состоялось в рамках празднования юбилея города
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Омутнинску и его градообразующему предприятию исполнилось 250 лет. Фото: kirovreg.ru

Омутнинску и его градообразующему предприятию исполнилось 250 лет. Фото: kirovreg.ru

15 июля Омутнинск и градообразующее предприятие - Омутнинский металлургический завод - празднуют 250-летие. На мероприятии побывал губернатор Александр Соколов, поздравив горожан с праздником.

- Спасибо всем вам большое за то, что вы своим трудом доказываете, что может быть завод, который социально ответственен и заботится о городе и город, который неразрывно связывает свою судьбу с заводом, - сказал глава региона.

В рамках праздника Александр Соколов вручил жителям города высокие награды. Так, гендиректор Омутнинского металлургического завода Сергей Волосков удостоился знака «Почетный металлург России». Почетные грамоты и благодарственные письма получили работники производства и жители города - Владимир Перминов, Ольга Целищева, Ольга Патракова.

Отметим также, что в рамках торжества состоялось праздничное шествие от завода на набережной, где прошли основные гуляния.