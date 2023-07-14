Проезд по перекрестку Калинина и Сурикова в Кирове ограничат на неделю

Водителей просят заранее планировать свой маршрут. Фото: киров.рф

В Кирове ограничат проезд еще по одному участку улично-дорожной сети.

На пересечении улиц Калинина и Сурикова вводят ограничение движения транспорта. Причина - реконструкция теплосетей в квартале Сурикова - Чапаева - Калинина - Некрасова.

Схема вступит в силу в понедельник, 17 июля. Ограничение введут на неделю, до 24 июля.

Фото: vk.com/kirovoficial

- Водителей просят заранее планировать свой маршрут, - уточняют в мэрии.

Ранее власти предупредили, что до 15 сентября автобусы могут ходить с задержками из-за перекопанного перекрестка Октябрьского проспекта с улицей Воровского.