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НовостиОбщество14 июля 2023 14:52

Проезд по перекрестку Калинина и Сурикова в Кирове ограничат на неделю

Причина - реконструкция теплосетей
Петр МАКСИМОВ
Водителей просят заранее планировать свой маршрут. Фото: киров.рф

Водителей просят заранее планировать свой маршрут. Фото: киров.рф

В Кирове ограничат проезд еще по одному участку улично-дорожной сети.

На пересечении улиц Калинина и Сурикова вводят ограничение движения транспорта. Причина - реконструкция теплосетей в квартале Сурикова - Чапаева - Калинина - Некрасова.

Схема вступит в силу в понедельник, 17 июля. Ограничение введут на неделю, до 24 июля.

Фото: vk.com/kirovoficial

Фото: vk.com/kirovoficial

- Водителей просят заранее планировать свой маршрут, - уточняют в мэрии.

Ранее власти предупредили, что до 15 сентября автобусы могут ходить с задержками из-за перекопанного перекрестка Октябрьского проспекта с улицей Воровского.