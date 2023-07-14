Ремонт парка имени Кирова может затянуться из-за проблем с поставками материалов

Второй этап работ должны успеть до конца года. Фото: киров.рф

В Кирове продолжается благоустройство парка у цирка. Из-за ливней на текущей неделе удалось провести работы, зато удалось на практике проверить дренажную систему.

На сегодня почти завершено устройство памп-трека в парке имени Кирова, уложено покрытие дорожек. Остались доработки, - заверяют в администрации Кирова. Формируются участки под другие спортивные площадки. Освещение будут монтировать на следующей неделе.

По данным мэрии, есть задержки с поставками некоторых материалов от заводов-производителей. Из-за этого срок сдачи объекта могут сдвинуть на конец августа.

В рамках второго этапа благоустройства парка имени Кирова обновляют пруды, ремонтируют пешеходные участки. Вместо удаленных аварийных деревьев обещают высадить более тысячи новых.