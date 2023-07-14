Еще два двора благоустроили в Кирове

В порядок приведут 72 дворовые территории в Кирове и районах Фото: Иван ВИСЛОВ

В Кирове завершили благоустройство еще двух дворов - на улицах Горького, 59 и Некрасова, 23.

Здесь заасфальтировали проезды, сделали тротуары, поставили скамейки. На Горького также расширили проезжую часть и открыли парковку. Работы прошли по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

В сумме на сегодня отремонтировано шесть дворов: четыре в Кирове и два в Лянгасове. Работы идут и в районах Кировской области.

По данным правительства региона, в Кирове должны отремонтировать 30 дворовых территорий, в целом по области - 72. Плюсом делают тротуары и монтируют освещение.