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НовостиОбщество14 июля 2023 10:56

Директора кировского МУПа подозревают во взяточничестве

Возбуждено уголовное дело
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Сумма взятки - 40 тысяч

Сумма взятки - 40 тысяч

Фото: Анастасия ОСИПОВА

Директора одного из муниципальных унитарных предприятий (МУПов) региона подозревают во взяточничестве.

По версии следствия, директор получил взятку в значительном размере (40 тысяч рублей). Некая фирма передала эти деньги «за совершение в пользу взяткодателя действий, входящих в его должностные обязанности», - передают в СУ СКР по Кировской области.

Нарушение вскрылось благодаря сотрудникам регионального управления ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 290 УК РФ. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Ранее несколько уголовных дел о взяточничестве завели на экс-директора кировского Фонда капремонта Тарасова.