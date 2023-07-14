Директора кировского МУПа подозревают во взяточничестве

Сумма взятки - 40 тысяч Фото: Анастасия ОСИПОВА

Директора одного из муниципальных унитарных предприятий (МУПов) региона подозревают во взяточничестве.

По версии следствия, директор получил взятку в значительном размере (40 тысяч рублей). Некая фирма передала эти деньги «за совершение в пользу взяткодателя действий, входящих в его должностные обязанности», - передают в СУ СКР по Кировской области.

Нарушение вскрылось благодаря сотрудникам регионального управления ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 290 УК РФ. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Ранее несколько уголовных дел о взяточничестве завели на экс-директора кировского Фонда капремонта Тарасова.