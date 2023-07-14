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НовостиОбщество14 июля 2023 9:08

Стало известно расписание и остановки нового автобусного маршрута «Киров - Балезино»

Открывается продажа билетов на новый автобусный маршрут из Кирова в Удмуртию
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Из Кирова автобусы будут ежедневно отправляться в 13:10.

Из Кирова автобусы будут ежедневно отправляться в 13:10.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 21 июля между Кировской областью и Республикой Удмуртия запустят новый автобусный маршрут. Продажу билетов планируют открыть в ближайшие дни.

Как сообщили в региональном министерстве транспорта, автобусы будут отъезжать от кировского автовокзала и совершать следующие остановки: Кирово-Чепецк, Просница, Зуевка, Фаленки, Сосновка, Яр, Глазов и далее следовать до Балезино.

Из Кирова автобусы будут ежедневно отправляться в 13:10. Обратно тем же маршрутом транспорт будет стартовать от автостанции Балезино в 6:45. Планируется, что обслуживать маршрут станут микроавтобусы Ford Tranzit. Вместимость составит 17 человек.

Напомним, что в Кирове проверяют соблюдение расписания на автобусных маршрутах №33 и 90.