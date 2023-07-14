Десятки домов в Кирове останутся без света в пятницу, 14 июля

Свет отключат на разное время
Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
В пятницу, 14 июля, в Кирове пройдут плановые отключения электричества.
Причины - эксплуатационные работы, ремонт и капремонт оборудования.
Фото: geskirov.ru
Фото: geskirov.ru
255-977 - единый телефон, по которому можно уточнить детали и задать вопросы об отключениях. Дополнительный номер для Ленинского, Первомайского и Октябрьского районов - 564-034. Для Нововятска и Заречья - 529-555.
- Уважаемые потребители, приносим свои извинения за временные неудобства, надеемся на ваше понимание, - заключают в «Горэлектросети».