Десятки домов в Кирове останутся без света в пятницу, 14 июля

Свет отключат на разное время Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В пятницу, 14 июля, в Кирове пройдут плановые отключения электричества.

Причины - эксплуатационные работы, ремонт и капремонт оборудования.

Фото: geskirov.ru

Фото: geskirov.ru

255-977 - единый телефон, по которому можно уточнить детали и задать вопросы об отключениях. Дополнительный номер для Ленинского, Первомайского и Октябрьского районов - 564-034. Для Нововятска и Заречья - 529-555.

- Уважаемые потребители, приносим свои извинения за временные неудобства, надеемся на ваше понимание, - заключают в «Горэлектросети».