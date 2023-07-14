Пригороды Кирова опахивают от пожаров

Защита растянулась на несколько километров. Фото: киров.рф

В пригородах Кирова создают противопожарные минерализованные полосы. Они помогают защитить поселения от перехода огня на жилые территории. Работы начинают при установлении особого противопожарного режима, - отмечают в администрации Кирова.

В Ленинском районе минерализованные полосы создали по периметру 10 населенных пунктов, граничащих с лесами. Общая длина полос - 2 километра.

В Нововятском районе опахивают 12 слобод. В Октябрьском районе защитят 19 населенных пунктов. В Первомайском районе полосы сделали по периметру 10 земельных участков у поселений и садоводческих товариществ.

И все же кировчан призывают и самим не нарушать правила пожарной безопасности.