Кировским героям ВДВ посвятили выставку

Возрастное ограничение - 6+. Фото: правительство Кировской области

В кировском музее воинской славы открыли выставку, посвященную ВДВ. Среди ее героев наши земляки-десантники, награжденные за подвиги в годы Великой Отечественной войны, кампаний в Афганистане и Чечне.

Роман Ердяков (Киров), Алексей Некрасов (Чепецк), Василий Сокованов (Орлов) и Денис Белых (Котельнич) служили в составе легендарной 6-й роты Гвардейской Псковской дивизии ВДВ. В марте 2000-го почти весь личный состав подразделения погиб в Аргунском ущелье.

Часть экспонатов посвящена Анатолию Кузнецову - кировчанину, в составе 9-й роты отражавшему бесконечные атаки противника в Афганистане. Часть - Герою России, генерал-лейтенанту Валерию Асапову (Малмыж), погибшему в Сирии, посмертно удостоенному высокого звания.

Экспозиция будет открыта до 10 сентября. Возрастное ограничение - 6+, - сообщают в региональном правительстве.