Кировские парламентские партии выдвинули кандидатов на довыборы в Заксобрание

Довыборы пройдут по Котельничскому округу Фото: Олег ЗОЛОТО

Парламентские партии, представленные в Законодательном собрании Кировской области, определились с кандидатами на довыборы. Напомним, в прошлом году депутат Владимир Костин перебрался в другой регион, с тех пор место вакантно.

Довыборы по Котельничскому округу назначены на 10 сентября 2023 года. От «Справедливой России - За правду» участвует Сергей Постников, от ЛДПР - Михаил Скопин, от КПРФ - Александр Ворожцов, от «Единой России» - Александр Чиликин.

Документы от Постникова уже приняты Избиркомом Кировской области, вопросов к ним не возникло.