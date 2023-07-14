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НовостиПолитика14 июля 2023 8:09

Кировские парламентские партии выдвинули кандидатов на довыборы в Заксобрание

Голосование назначено на 10 сентября
Петр МАКСИМОВ
Довыборы пройдут по Котельничскому округу

Довыборы пройдут по Котельничскому округу

Фото: Олег ЗОЛОТО

Парламентские партии, представленные в Законодательном собрании Кировской области, определились с кандидатами на довыборы. Напомним, в прошлом году депутат Владимир Костин перебрался в другой регион, с тех пор место вакантно.

Довыборы по Котельничскому округу назначены на 10 сентября 2023 года. От «Справедливой России - За правду» участвует Сергей Постников, от ЛДПР - Михаил Скопин, от КПРФ - Александр Ворожцов, от «Единой России» - Александр Чиликин.

Документы от Постникова уже приняты Избиркомом Кировской области, вопросов к ним не возникло.