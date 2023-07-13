Ганино пугают изношенными сетями и нехваткой воды в скважинах

В поселке будут перекладывать 11 километров сетей и делать 200 новых колодцев. Фото: правительство Кировской области

Проект подключения Ганина к центральному водоснабжению разработан. Заявку на участие в федеральном проекте «Чистая вода» направит минэнергетики и ЖКХ Кировской области.

Некоторые жители поселка выступают против подключения к центральным сетям подачи воды - боятся лишиться артезианской скважины.

В МУП «Водоканал» в ответ утверждают, что сети в Ганине изношены, воды в скважинах не хватает. К тому же, они расположены «в пределах плотной жилой застройки», что «не способствует улучшению качества воды». На водозаборах поселка и «Бехтеревки» в воде много бора.

В Ганине должны реконструировать 11 километров сетей, установить 200 новых колодцев и 20 водопроводных камер. Планируют также поставить пожарные гидранты, а подъезды к ним - заасфальтировать.

Точные даты работ не называются.