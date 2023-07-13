Кировчане тревожатся из-за новостей, обилия работы и горящих дедлайнов

Многие пытаются справляться со стрессом, больше времени уделяя сну и беседам с близкими Фото: Архив КП

У 67% кировчан за 2022 год вырос уровень тревожности. Об этом по результатам опроса соискателей работы сообщают аналитики портала HeadHunter (hh.ru).

Сильнее всего тревожиться стала молодежь (18 - 35 лет), представители маркетинга, PR, инвестиций, консалтинга и IT. 24% опрошенных оценили свой уровень тревоги как высокий, еще 10% - как очень высокий.

По мнению работодателей, самые частые причины стресса сотрудников в нынешнем году - обилие текущих задач, неуверенность в завтрашнем дне, личные проблемы, новости и дедлайны.

Меньше всех тревожатся менеджеры среднего звена, ученые и преподаватели.

55% опрошенных справляются с тревогой благодаря сну, 42% - разговаривая с родителями и друзьями. В антистрессовом топе также спорт, еда и психотерапия.

Увы, 80% компаний не оказывают своим работникам никакой психологической поддержки. Одни работодатели считают, что в этом нет нужды, другие - что это слишком дорого.