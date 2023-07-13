Торги по продаже кировского тц «Jam Молл» не состоялись

Торговый центр выставили на торги в конце мая. Фото: администрация Кирова

Торги по продаже ТЦ «Jam Молл» в Кирове признали несостоявшимися. Информация появилась на портале fedresurs.ru.

В ходе торгов предполагалось сбыть имуществу ЗАО «Маяк-Инвест» - 47 тысяч квадратных метров земли, четырехэтажное нежилое здание, то есть сам торговый центр, и другое. Цена составила 2,04 миллиарда рублей. Лот выставили в конце мая, и 10 июля планировалось провести сами торги. Однако их признали несостоявшимися - заявок на участие попросту не оказалось.

Организатор, ООО «Доброторг», уже объявил о проведении новых торгов. Стоимость сбили до 1,8 миллиарда рублей. Принимать заявки начнут с 17 июля, а закончат 18 августа.

Отметим, что ЗАО «Маяк-Инвест» признали несостоятельным в начале 2023 года. Решение вынес Арбитражный суд Кировской области.