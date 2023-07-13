В Кирове вечером 13 июля перекроют несколько улиц из-за забега

Водителей просят заранее выбирать объездные пути. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Кирове вечером 13 июля перекроют несколько улиц на время забега «Ночная Вятка». Подробности сообщает горадминистрация.

Движение прекратят на следующих участках:

19.00-24.00

- Московская от Динамовского проезда до Казанской.

21.00-24.00

- Казанская от Профсоюзной до Орловской;

- Советская от Казанской до Ленина;

- Розы Люксембург от набережной Грина до Ленина;

- МОПРа от набережной Грина до Ленина;

- Труда от набережной Грина до Ленина;

- Пятницкая от Казанской до Ленина;

- Преображенская от Казанской до Ленина;

- Московская от набережной Грина до Ленина;

- Спасская от Лесной до Казанской;

- Герцена от Казанской до Ленина;

- Горбачева от Лесной до Ленина;

- Урицкого от Горбачева до Молодой Гвардии;

- Молодой Гвардии от Урицкого до Казанской;

- Орловская от Урицкого до Ленина;

- Пионерский переулок;

- Гостиный переулок;

- Динамовский проезд;

- Пристанская.

С 07.00 до 24.00 также запретят остановку и стоянку всех видов транспорта на участке Московской от набережной Грина до Казанской.