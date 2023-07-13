В Кирове вечером 13 июля перекроют несколько улиц из-за забега

Водителей просят заранее выбирать объездные пути.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В Кирове вечером 13 июля перекроют несколько улиц на время забега «Ночная Вятка». Подробности сообщает горадминистрация.
Движение прекратят на следующих участках:
19.00-24.00
- Московская от Динамовского проезда до Казанской.
21.00-24.00
- Казанская от Профсоюзной до Орловской;
- Советская от Казанской до Ленина;
- Розы Люксембург от набережной Грина до Ленина;
- МОПРа от набережной Грина до Ленина;
- Труда от набережной Грина до Ленина;
- Пятницкая от Казанской до Ленина;
- Преображенская от Казанской до Ленина;
- Московская от набережной Грина до Ленина;
- Спасская от Лесной до Казанской;
- Герцена от Казанской до Ленина;
- Горбачева от Лесной до Ленина;
- Урицкого от Горбачева до Молодой Гвардии;
- Молодой Гвардии от Урицкого до Казанской;
- Орловская от Урицкого до Ленина;
- Пионерский переулок;
- Гостиный переулок;
- Динамовский проезд;
- Пристанская.
С 07.00 до 24.00 также запретят остановку и стоянку всех видов транспорта на участке Московской от набережной Грина до Казанской.