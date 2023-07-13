В Сунском районе 14-летнего водителя питбайка госпитализировали после ДТП с иномаркой

Подросток управлял двухколесным транспортом. Фото: ГИБДД Кировской области

В Сунском районе столкнулись автомобиль и питбайк. Подробности рассказали в ГИБДД Кировской области.

Авария случилась сегодня, 13 июля, в 11.10. На 95 км дороги «Киров-Малмыж-Вятские Поляны» столкнулись питбайк и «Ауди А6». За рулем двухколесного транспорта находился 14-летний подросток. Он получил серьезные травмы, его госпитализировали. 21-летний водитель «Ауди» не пострадал.

По факту происшествия проводится проверка. Уточняются все причины и условия совершения ДТП.