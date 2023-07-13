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НовостиОбщество13 июля 2023 11:18

В Кирове перенесли показ фильмов под открытым небом

Мероприятие сорвалось из-за плохой погоды
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Новая дата показа пока не обозначена.

Новая дата показа пока не обозначена.

Фото: Николай Галкин

В Кирове перенесли кинопоказ под открытым небом. Об этом сообщает областной Центр развития туризма.

Кинопоказ должен был состояться сегодня, 13 июля, во дворе дома №31 по улице Ивана Попова. В рамках мероприятия планировалась анимационная программа и пенная вечеринка, а также показ фильма, выбранный зрителями. Однако непогода разрушила планы, и из-за дождя событие решили перенести.

Как добавили в Центре развития туризма, кинотеатр под открытым небом, организовавший событие, пока не обозначил новую дату проведения.