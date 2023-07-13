В Кирове подрядчики устраняют дефекты на физкультурно-оздоровительных комплексах

Ряд недостатков вскрылся уже после приемки объектов. Фото: kirovreg.ru

Как сообщили в областном правительстве, работы идут на ФОКах открытого типа, расположенных на улицах Мира и Ивана Попова. Объекты приняли в декабре прошлого года, а весной, после схода снега, обнаружился ряд недостатков.

Сейчас подрядчик работает над этим в рамках гарантийного обслуживания, которое составляет три года. Все мелкие недочеты уже устранены, а более серьезные исправят в течение лета.

Кроме того, на улице Мира в ходе эксплуатации площадки выявили необходимость установки подпорной стены, чтобы предотвратить размытие и провал грунта. Изначально эти работы не предусматривались проектом, поэтому сейчас составляется новая документация.