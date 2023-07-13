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НовостиОбщество13 июля 2023 9:14

13 кировчан получат областные награды за заслуги в сфере физической культуры

Их удостоят почетного звания
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Официальная церемония награждения состоится в ближайшее время. Фото: kirovreg.ru

Официальная церемония награждения состоится в ближайшее время. Фото: kirovreg.ru

13 человек удостоились звания «Заслуженный работник физической культуры Кировской области». Подробности сообщили в пресс-службе правительства региона.

Среди награжденных - Армен Варданян, Ализамин Гусейнов, Владимир Еремеев, Наталья Кочкина, Владимир Куимов, Алексей Лежнин, Ольга Машковцева, Екатерина Новикова, Игорь Перминов, Юлия Сергеева, Валерий Созонтов, Ольга Стрелкова и Виталий Татаринов. Это инициаторы физкультурного движения, тренеры и работники организаций, оказавших и оказывающих влияние на развитие спорта в области.

Отметим, что звание могут получить кандидаты, проработавшие не менее 15 лет в этой отрасли, а также имеющие поощрения от властей региона.

Официальная церемония награждения состоится в ближайшее время.