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НовостиОбщество13 июля 2023 8:11

В Яранске семь участков улиц отремонтировали раньше срока

Работы завершили на два месяца раньше ожидаемого
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Общая протяженность отремонтированных участков составила более двух километров. Фото: kirovreg.ru

Общая протяженность отремонтированных участков составила более двух километров. Фото: kirovreg.ru

Как сообщили в областном правительстве, работы велись на улицах Мира, Заводской, Космонавтов, Мицкевича, Производственной, Пушкина, Фурманова. Их удалось закончить на два месяца раньше срока благодаря хорошей погоде. Подрядчиком выступил «Вятавтодор». Общая протяженность отремонтированных участков составила более двух километров.

Отметим, что сейчас также продолжают приводить в порядок дорогу «Пушкино - Черепаново», на состояние которой давно поступали жалобы. Из-за низкого качества полотна даже вышел из строя автобус, обслуживающий этот маршрут. Работы идут на участке протяженностью 5,9 км. Они должны закончиться до 31 августа.

Ранее мы также сообщали, что в Кирове отремонтировали еще три улицы и теперь готовят их к приемке. Подробности можно узнать здесь.