В Кирове закончили ремонтировать еще три улицы

На данный момент уже сданы 14 участков из 45. Фото: киров.рф

В Кирове по нацпроекту завершили ремонт еще трех улиц. Как сообщили в горадминистрации, речь идет об улицах Комсомольской и Грина в Нововятске, а также Конституции в Радужном. 18 июля их планируют представить к приемке в эксплуатацию.

На данный момент уже приняты в эксплуатацию 14 участков из 45, запланированных на текущий год. Сейчас в работе находятся 24 объекта, где идет замена бортовых камней и верхних слоев покрытия дороги, ремонт тротуаров и съездов, укрепление обочин. Участки могут сдать раньше срока, поскольку специалисты опережают график.

Отметим также, что в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» продолжается капремонт Студенческого проезда. Техническая готовность составляет около 45%. Работы должны закончиться к 1 октября 2023 года.