В Котельниче заканчивается строительство нового водопровода

Рабочие уже построили 8,5 км сетей, обустроили колодцы и установили все гидранты. Фото: kirovreg.ru

В Котельниче новый водопровод готов на 80%. Об этом сообщили в правительстве Кировской области.

По проекту к системе центрального городского водоснабжения подключат два микрорайона - Котельнич-2 и ПМК-7. Сейчас вода в эти дома поступает из разных скважин и, по результатам исследования, не соответствует санитарным нормам.

На данный момент рабочие уже построили 8,5 км сетей водоснабжения, обустроили 120 колодцев, установили все запланированные пожарные гидранты. По графику строительство должно закончиться до ноября, однако подрядчик рассчитывает закончить раньше срока.

Добавим, что работы ведутся в рамках проекта «Чистая вода». По нему сейчас идет реконструкция систем водоснабжения в Вятских Полянах, Котельниче, Советске, Омутнинске, Мари-Малмыжском поселении. Вскоре модернизация начнется в Ганино.