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НовостиОбщество12 июля 2023 15:13

В Кирове убрали незаконную свалку на Советском тракте

Свалка образовалась по вине одной из организаций
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Общий объем отходов составил около 20 кубометров. Фото: прокуратура Кировской области

Общий объем отходов составил около 20 кубометров. Фото: прокуратура Кировской области

По информации областной прокуратуры, вдоль Советского тракта обнаружили незаконное место размещения дерева и опилок, оставшихся после лесопиления. Общий объем отходов составил около 20 кубометров. Как выяснилось позднее, их оставила одна из организаций, занятая в сфере деревообработки.

- Выявленные нарушения закона наносят вред окружающей среде, природному ландшафту и целостности экологической системы, могут создавать угрозу жизни и здоровья граждан, возникновению пожара, - подчеркнули в ведомстве.

Кировский межрайонный природоохранный прокурор внес представление руководителю организации. После этого свалку ликвидировали.