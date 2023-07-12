Губернатор Александр Соколов встретился с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым

На встрече обсудили немало важных вопросов. Фото: kirovreg.ru

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, в ходе встречи стороны обсудили несколько вопросов. Это показатели работы агропромышленного комплекса региона, ход сезонных работ, вопросы государственной поддержки сельхозпроизводителей, развития мелиоративного комплекса и другие.

Так, например, речь зашла о поддержке переработчиков молока. Александр Соколов заметил, что 40% сырья уходит за пределы области, и для сохранения добавленной стоимости нужно перерабатывать самим. Сейчас решается вопрос региональных финансовых мер, но для их скорого и быстрого введения необходима методическая помощь, которую губернатор попросил оказать.

Еще один вопрос, который обсудили на встрече - реализация госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». С текущего года в ее рамках работает инициатива по по развитию опорных населенных пунктов. Проект рассчитан до 2030 года. Кировская область утвердила перечень из 38 таких мест. До сентября 2023 года должны быть разработаны, а до июля 2024 года - утверждены планы их долгосрочного социально-экономического развития.