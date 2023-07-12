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НовостиОбщество12 июля 2023 14:54

В Кирове до августа ограничили движение на перекрестке Ленина и Герцена

Это связано с ремонтом участка сети водоснабжения
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Ограничения будут действовать более двух недель.

Ограничения будут действовать более двух недель.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирове ограничили движение на перекрестке Ленина и Герцена. Подробности сообщает горадминистрация.

Ограничения вводятся с 12 июля по 1 августа и будут действовать на перекрестке улиц на участке по Герцена от Казанской до Ленина. Как известно, на этой территории проведут ремонт части сети водоснабжения. Заказчиком работ выступил МУП «Водоканал».

Водителей просят учитывать информацию и планировать свой маршрут заранее.

Ранее мы также сообщали, что в Кирове ограничили движение на четырех участках улиц. Подробности можно узнать здесь.