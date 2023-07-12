В Кирове прекратили капремонт на Металлургов, 8

Работы остановили, поскольку это создавало угрозу здоровью и жизни жильцов. Фото: fkr43.ru

В Кирове остановили капремонт на Металлургов, 8. Подробности сообщили в областном Фонде капремонта.

- История, к сожалению, повторилась. Подрядная организация вышла на объект для производства строительно-монтажных работ, однако их начало оказалось под большим сомнением, - пояснили в ведомстве.

Для решения вопроса собрали комиссию, которая осмотрела фасад и подвал дома. Трещины, выпадения кладки и арматуры, разрушения конструкций - все говорило о том, что зданию нужен не ремонт, а снос.

Работы срочно прекратили, поскольку это влекло за собой угрозу жизни и здоровью жильцов. На объекте далее будет работать межведомственная комиссия по вопросу признания дома аварийным и подлежащим расселению. Фонд же займется компанией, разработавшей ПСД на капремонт дома: ей предстоит привлечение к ответственности и возмещение понесенных затрат.