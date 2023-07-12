В Кировской области установили водоохранные зоны семи рек и двух озер

Сведения направили в соответствующие ведомства. Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА

В Кировской области установили границы охранных зон семи рек и двух озер. Подробности сообщили в пресс-службе правительства региона.

Как поясняет Минприроды, эти мероприятия необходимы для соблюдения ограничений при планировании и ведении хозяйственной деятельности в границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос. После их установки приватизировать землю в их границах будет невозможно.

В текущем году специалисты определили границы рек Быстрица, Ивкина, Чернушка, Чахловица с притоками Бонихи и Чернавки, Кукарка, Озерница, а также озер Рычажное и Холуново. Общая стоимость работ составила 795 тысяч рублей.

Сведения направили в Камское бассейновое водное управление для внесения в государственный водный реестр, а также в кадастровую палату для внесения в ЕГРН.