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НовостиОбщество12 июля 2023 12:49

В Кировской области установили водоохранные зоны семи рек и двух озер

Стоимость работ составила почти 800 тысяч рублей
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Сведения направили в соответствующие ведомства.

Сведения направили в соответствующие ведомства.

Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА

В Кировской области установили границы охранных зон семи рек и двух озер. Подробности сообщили в пресс-службе правительства региона.

Как поясняет Минприроды, эти мероприятия необходимы для соблюдения ограничений при планировании и ведении хозяйственной деятельности в границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос. После их установки приватизировать землю в их границах будет невозможно.

В текущем году специалисты определили границы рек Быстрица, Ивкина, Чернушка, Чахловица с притоками Бонихи и Чернавки, Кукарка, Озерница, а также озер Рычажное и Холуново. Общая стоимость работ составила 795 тысяч рублей.

Сведения направили в Камское бассейновое водное управление для внесения в государственный водный реестр, а также в кадастровую палату для внесения в ЕГРН.