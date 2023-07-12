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НовостиОбщество12 июля 2023 12:31

В Дороничах заканчивается реконструкция теплосетей

Специалисты заменили полтора километра изношенных труб
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Сейчас специалисты уже ведут черновое благоустройство. Фото: кировский филиал ПАО «Т Плюс»

Сейчас специалисты уже ведут черновое благоустройство. Фото: кировский филиал ПАО «Т Плюс»

Как сообщили в кировском филиале «Т Плюс», работы шли на улице Мира. Специалисты заменяли старые и изношенные трубы общей протяженностью полтора километра на новые.

Сейчас на объекте установлен основной ствол теплосети в ППУ-изоляции с системой оперативного дистанционного контроля. Рабочие ведут засыпку песком и черновое благоустройство. Подрядчику останется только забетонировать две неподвижные опоры и уложить трубопроводы отвода к зданию школы №7.

Отметим также, что в Кирове завершились работы по реконструкции теплосетей на улицах Карла Маркса, Чапаева, Красина, Циолковского, Ленина и в Вершининском переулке. Всего в 2023 году планируется обновить более 50 км труб.