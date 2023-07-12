В Кирове на 15% выросла стоимость аренды трехкомнатной квартиры

Стоимость аренды «трешек» увеличилась за второй квартал года. Фото: Даниил ОПАРИН

В Кирове аренда трехкомнатных квартир подорожала на 15% за второй квартал. Такие данные приводят эксперты федерального портала «Мир квартир».

Согласно их исследованию, сейчас аренда «трешки» в нашем областном центре обойдется в 22500 рублей. Прирост к стоимости составил 15,4% за второй квартал и 6,7% за полугодие. Снять двухкомнатную квартиру в Кирове можно в среднем за 16590 рублей в месяц. Эта цифра выросла на 13,9% с начала года, но упала на 7,8% за второй квартал.

Отметим, что цена за съем «однушки» в Кирове только падает - на 0,2% за полугодие и на 6,4% за второй квартал. Средняя стоимость аренды составляет 11217 рублей в месяц.