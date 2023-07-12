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НовостиОбщество12 июля 2023 11:24

«Экомобиль» приедет в два кировских ЖК 15 июля

Жители снова смогут сдать вторсырье
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Кировчане смогут сдать крышки, пластик, жесть, макулатуру и другое.

Кировчане смогут сдать крышки, пластик, жесть, макулатуру и другое.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Кировчане смогут сдать мусор в «Экомобиль». Как сообщили в «Куприте», он посетит ЖК «Знак» и «Метроград» в субботу, 15 июля.

Сдать вторсырье можно будет в двух точках:

- 10.00-11.00 - Краснополянская, 7 (место сбора вторсырья, рядом с контейнерной площадкой);

- 12.00-13.00 - Капитана Дорофеева, 1К (заезд на большую парковку).

«Экомобиль» будет принимать пластик с маркировкой 1, 2, 4, 5, 6, тетрапак без крышек, алюминий, жесть и макулатуру. Можно также сдать крышечки, пробки от шампанского, зубные щетки, трубочки и так далее. Полный список можно найти здесь.

Регоператор напоминает: все вторсырье должно быть чистым и рассортированным по фракциям. С бумаги и картона нужно убрать скотч, наклейки, скрепки.