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НовостиПроисшествия12 июля 2023 8:30

В Кирове осудят женщину, сбившую на самокате пенсионерку

Пострадавшая сломала руку при падении
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Вскоре кировчанка предстанет перед судом.

Вскоре кировчанка предстанет перед судом.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кирове женщину осудят за неосторожную езду на самокате. Подробности сообщили в областном УМВД.

Инцидент произошел в июне 2022 года. 47-летняя женщина ехала на арендованном электросамокате по тротуару улицы Ивана Попова. Она не снизила скорость и не спешилась вовремя, в результате чего сбила 73-летнюю пенсионерку. Последняя сломала руку при падении.

Свою вину женщина признала. По ее словам, она пыталась затормозить, но расстояние до пешехода было очень мало, и она не успела избежать столкновения - самокат занесло.

Сейчас расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы в суд для рассмотрения вместе с обвинительным актом. Кировчанке грозит от штрафа до лишения свободы.