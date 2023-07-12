В Кирове в столкновении «Ленд Ровера» и «четырки» пострадали два человека

Авария произошла на улице Ломоносова. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирове 17-летняя девушка пострадала в ДТП. Подробности сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла 11 июля в 13.50. У дома №21 по Ломоносова столкнулись «Ленд Ровер» и ВАЗ-2114. В результате пострадали два человека, сидевших в отечественной машине - 19-летний водитель и 17-летняя пассажирка. Степень тяжести их травм неизвестна.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло шесть ДТП, в которых пострадали семь человек. Погибших, к счастью, нет.

Ранее мы также сообщали, что кировским водителям стали выписывать почти в 10 раз больше штрафов. Подробнее об этом можно узнать здесь.