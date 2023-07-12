В Кировской области лесничего поймали на получении взятки

Всего лесничий получил 120 тысяч рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кировской области лесничего задержали за получение взяток. Подробности сообщает региональный Следком.

По версии ведомства, лесничий одного из районов взял деньги от одного из местных индивидуальных предпринимателей за непривлечение к ответственности за разные нарушения. Сумма взятки составила 120 тысяч рублей, что считается значительным размером. Мужчину задержали в момент передачи.

Сейчас возбуждено уголовное дело по факту получения взятки должностным лицом. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Леснику грозит наказание вплоть до тюремного заключения сроком от трех до восьми лет.