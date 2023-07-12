Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия12 июля 2023 7:43

В Кировской области лесничего поймали на получении взятки

Его задержали в момент передачи денег
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Всего лесничий получил 120 тысяч рублей.

Всего лесничий получил 120 тысяч рублей.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кировской области лесничего задержали за получение взяток. Подробности сообщает региональный Следком.

По версии ведомства, лесничий одного из районов взял деньги от одного из местных индивидуальных предпринимателей за непривлечение к ответственности за разные нарушения. Сумма взятки составила 120 тысяч рублей, что считается значительным размером. Мужчину задержали в момент передачи.

Сейчас возбуждено уголовное дело по факту получения взятки должностным лицом. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Леснику грозит наказание вплоть до тюремного заключения сроком от трех до восьми лет.