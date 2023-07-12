Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗвезды12 июля 2023 7:22

Очередной киносеанс под открытым небом ждет кировчан 13 июля

Показ откроют во дворе дома по улице Ивана Попова
Петр МАКСИМОВ
Какую именно ленту покажут, пока не сообщается

Какую именно ленту покажут, пока не сообщается

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В четверг, 13 июля, в Кирове состоится новый кинопоказ под открытым небом.

Адрес: улица Ивана Попова, 11.

В 19 часов начнется анимационная программа и пенная вечеринка. С 20.30 часов будут показывать кино.

- Перед сеансом мы вместе с вами выберем жанр и фильм, который будем смотреть, - сообщают организаторы. - Так что следующий фильм - загадка и небольшая тайна для всех.

Желающих присоединиться к просмотру просят не забыть пледы, чай и коврики для сидения.