Очередной киносеанс под открытым небом ждет кировчан 13 июля

Какую именно ленту покажут, пока не сообщается Фото: Михаил ФРОЛОВ

В четверг, 13 июля, в Кирове состоится новый кинопоказ под открытым небом.

Адрес: улица Ивана Попова, 11.

В 19 часов начнется анимационная программа и пенная вечеринка. С 20.30 часов будут показывать кино.

- Перед сеансом мы вместе с вами выберем жанр и фильм, который будем смотреть, - сообщают организаторы. - Так что следующий фильм - загадка и небольшая тайна для всех.

Желающих присоединиться к просмотру просят не забыть пледы, чай и коврики для сидения.