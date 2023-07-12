На 101-м году жизни скончался ветеран ОВД Кировской области

Андрей Иванович прошел войну, работал в милиции и ОБХСС. Фото: УМВД России по Кировской области

Старейший ветеран органов внутренних дел Кировской области, полковник Андрей Самарцев скончался на 101-м году жизни.

Андрей Иванович родился в Приморском крае, после 7 классов школы работал в колхозе. Ушел на фронт добровольцем в 1942 году. Освобождал Донбасс, Белоруссию, Польшу. День Победы встретил в Чехословакии. Был дважды ранен. Удостоен множества наград, включая медали «За отвагу», ордена Отечественной войны I степени, орден Красной Звезды.

Служил в армии, окончил юридический институт МВД СССР. В милиции и ОБХСС работал с 1960 года. Милицейскую службу закончил замначальником Уржумского РОВД в 1973 году. Получил звание почетного гражданина города Уржума.

- Самарцев будет захоронен 13 июля, в 11.30 часов, на Аллее почета Новомакарьевского кладбища, - сообщают в УМВД России по Кировской области.