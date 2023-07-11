Почти в 10 раз больше штрафов стали выписывать кировским водителям

За полгода кировчанам выписали более 300 тысяч штрафов. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

За первое полугодие 2023-го в Кировской области обработали более 347 тысяч материалов о возможных нарушениях правил дорожного движения. Данные получили с комплексов фото- и видеофиксации на дорогах.

По итогу вынесли 336 832 постановления. Это почти в 10 раз больше, чем за тот же период 2022 года: тогда постановлений было 38 589. Об этом сообщают в правительстве Кировской области.

- В 2023 году кратно увеличилось количество фото- и видеокамер, которые фиксируют нарушения ПДД водителями, в том числе непристегнутые ремни, - уточняют власти.

Ранее «Комсомолка» делилась статистикой аварийности за первое полугодие: 59 погибших, двое из которых - дети. Самым опасным нарушением по-прежнему остается езда по встречке.