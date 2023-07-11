Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 июля 2023 13:26

В Кировской области вновь объявили метеопредупреждение из-за ливней и шквалистого ветра

Порывы могут достигать 23 м/с
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Кировский Гидрометцентр прогнозирует грозы, сильные ливни и град

Кировский Гидрометцентр прогнозирует грозы, сильные ливни и град

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кировской области вновь объявлено метеопредупреждение. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Непогода ожидается 11 июля, а также ночью и утром 12 июля. Кировский Гидрометцентр прогнозирует грозы, сильные ливни и град. Кроме того, жителей юго-восточных и восточных районов предупреждают о шквалистом ветре с порывами до 18-23 м/с.

Напомним, что ветер повалил несколько десятков деревьев в Кирове. Упавшие стволы убирают до сих пор.