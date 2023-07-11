На старой городской свалке Кирова делают дренаж и противофильтрационную защиту

Подрядчик формирует единое свалочное «тело». Фото: kirovreg.ru

Старую городскую свалку Кирова, расположенную в Костине, рекультивируют.

На работы РЭО выделили 2,16 миллиарда рублей, они должны завершиться до 1 ноября 2024 года.

Это крупнейшая подобная свалка в регионе: 27,7 га, 3,17 миллиона кубов отходов. Рекультивацию делают на месте, без вывоза: два свалочных «тела» соединят в одно и сформируют в виде усеченного конуса с террасами. Как рассказал и.о. министра охраны окружающей среды Кировской области Тимур Абашев, запланированы также устройство многофункционального изолирующего экрана, очистных сооружений для фильтрата и системы дегазации.

Сейчас подрядчик устраняет подтопление и формирует единое свалочное «тело», делает дренажную систему и противофильтрационную защиту.

Сейчас по проекту «Чистая страна» сразу в нескольких поселениях региона свалки делают безопасными.