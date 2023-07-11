Сквер и двор благоустроили в Кирсе

Во дворе сделали забор, проезд и освещение. Фото: правительство Кировской области

В Кирсе (Верхнекамский округ) завершили благоустройство сквера лиственниц и двора по улице Кирова, 11.

Во дворе отремонтировали проезд (уложили плитку), поставили скамейку и урну, смонтировали освещение и новый забор палисадника.

Работы выполнены по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

Параллельно в другом поселении Верхнекамского округа - Лойно - благоустраивают площадку у ДК. Здесь сделают покрытие и освещение, поставят скамейки и вазоны.

В городе Кирове по этому федеральному проекту до конца года приведут в порядок 19 пешеходных зон.